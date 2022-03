Inter, il nome nuovo a centrocampo: “Piace tantissimo, ha 22 anni e costa zero”

Il vice Brozovic è sicuramente uno dei tasselli che l'Inter dovrà riempire durante la prossima sessione estiva di calciomercato

Il vice Brozovic è sicuramente uno dei tasselli che l'Inter dovrà riempire durante la prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri stanno scandagliando il mercato, italiano e non solo, a caccia del profilo giusto, che possa anche magari crescere accanto al croato per poi raccoglierne l'eredità.

"Piace - e parecchio - Boubacar Kamara, 22enne del Marsiglia, in scadenza di contratto. Al momento ha fatto sapere di non voler rinnovare: l’Inter è alla finestra, come altre big, Atletico in testa. Insomma, la partita è tutta da giocare", fa sapere oggi la Gazzetta dello Sport.