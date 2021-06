SM – Inter, cessione top e poi tripla mossa. “Kostic, trovata la contropartita”

Il punto sul mercato dell'Inter da SportMediaset: questi i possibili colpi in entrata dopo la cessione top

Prima la cessione illustre, poi via alle mosse in entrata. E' questa la strategia dell'Inter sul mercato, con Marotta e Ausilio che aspettano di capire chi sarà il top che lascerà Appiano per poi andare a rinforzare l'organico. E la cessione può essere davvero quella di Lautaro Martinez : "Con Haaland vicino al Real - spiega SportMediaset -, al Toro restano solo Atletico e Barcellona come destinazioni, mentre la settimana prossima sarà decisiva per Hakimi, con l'Inter che aspetta un rilancio del PSG.

Definita la cessione top, potrà cominciare il mercato in entrata: con Stefan Radu che potrebbe essere il primo regalo a costo zero per Inzaghi, che avrebbe un suo fedelissimo a Milano. Poi si proverà a rinforzare la fascia sinistra con Filip Kostic, con Lazaro che potrebbe finire all'Eintracht come parziale contropartita. Per l'attacco piace sempre di più Raspadori, interista dalla nascita come Barella e Bastoni", conclude l'emittente sul mercato nerazzurro.