Da Balotelli e Icardi a Ibra e Lukaku: le 10 cessioni più care della storia dell’Inter

La passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea segna una nuova pagina della storia dell'Inter e della Serie A. Il trasferimento dell'attaccante belga è di fatto la cessione più cara di sempre sia per il club nerazzurro che per il campionato italiano. I 'Blues' hanno sborsato 115 milioni di euro per assicurarsi 'Big Rom', ufficializzato nella giornata di ieri.