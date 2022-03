Inter, la chiave è la testa: serve una scossa dai senatori. Sarà fondamentale Inzaghi

L'Inter deve ritrovare il rimo scudetto nel momento decisivo della stagione, dopo il pareggio con la Fiorentina ecco la Juve

"La chiave rimane quella mentale. L'Inter ora si diverte meno, ha perso leggerezza e fluidità di gioco. Con i risultati negativi sono subentrati apprensione e nervosismo. La corsa in più che fino a gennaio serviva ad aiutare un compagno in difficoltà si è trasformata in braccia allargate a mostrare dissenso. Serve che qualcuno dei senatori alzi la voce. Pensare che in fondo l'obiettivo di inizio stagione era entrare in Champions sarebbe il viatico certo per il quarto posto, Atalanta permettendo... Ma testa vuol dire anche andare allo Stadium senza complessi. Dopo una stagione e mezza di superiorità - anche nel match d'andata l'Inter ha giocato meglio e messo in difficoltà l'avversario con un'intensità superiore, ribadita nel 2-1 in Supercoppa, unica sconfitta del 2022 per i bianconeri -, gli ultimi due mesi hanno rivoltato come un guanto il quadro psicologico. In questo senso sarà importante il ruolo di Inzaghi, che alla Juve ha già fatto più di uno scherzo", chiude Gazzetta.