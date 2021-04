Inter, lo Scudetto degli intoccabili: 2 segreti dietro una ‘meravigliosa anomalia’

La Gazzetta dello Sport analizza il minutaggio della rosa dell'Inter di Antonio Conte: ecco i due segreti della squadra nerazzurra

Alessandro De Felice

"Una meravigliosa anomalia". Così La Gazzetta dello Sport definisce l'Inter di Antonio Conte, capace di rinunciare al turnover nonostante le gare ravvicinate e i ritmi forsennati e non perdere terreno, ma al contrario continuare ad acquisire vantaggio sulle rivali.

Il quotidiano analizza i numeri della formazione nerazzurra e evidenzia un dato nello specifico. Ben 9 calciatori di Conte hanno disputato oltre 2000 minuti in questa Serie A. "Per rendere l’idea, come se i 9 avessero disputato oltre 22 partite (su 30) per tutti i 90 minuti". Una squadra di cui si potrebbe recitare a memoria l'undici di base. E pesare che nelle rivali i numeri dicono che solo in quattro hanno lo stesso minutaggio nel Milan, tre nella Juventus.

La Gazzetta dello Sport evidenzia i due motivi alla base del minutaggio elevato di gran parte dell'undici titolare della squadra di Antonio Conte.

Per l'allenatore dell'Inter le gerarchie iniziali non sono mai state messe in discussione. Se da un parte tra i meriti di Conte c'è quello di aver recuperato tanti calciatori che sembravano ai margini, dall'altra le 'seconde linee' non hanno mai impensierito i titolari. "Conte fa della competitività della rosa un suo comandamento: mettere in discussione i titolari vuol dire aumentare il livello, cosa che aiuta a tenere alta la tensione durante la stagione".

Nel corso della stagione solo due ruoli sono stati realmente in bilico: l'esterno sinistro e la mezzala accanto a Barella e Brozovic. E alla lunga Perisic ed Eriksen hanno conquistato una maglia da titolare. "È qui che l’Inter dovrà provare a intervenire per salire un gradino più su: più titolari, più competitività, più motivazioni" aggiunge la rosea.

L'altro motivo è che l'Inter ha limitato al massimo gli infortuni. Se per i k.o. di natura traumatica anche la buona sorte ha giocato un ruolo importante, per gli stop muscolari invece va dato merito al lavoro di prevenzione combinato tra lo staff medico e quello atletico del club. Così Conte ha potuto insistere con i 'suoi' uomini e spingere al massimo dei giri del motore la sua Inter, in attesa del rush finale.