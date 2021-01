Inter, tutti concordi sulla priorità di mercato. Occhi in Premier, ma può esserci un ritorno di fiamma

Tra gli obiettivi di mercato dell’Inter c’è un giocatore per la corsia sinistra di Conte. Prima bisogna vendere, in tal caso un esterno sinistro sarebbe la priorità per i nerazzurri. Il club vorrebbe regalarlo a Conte entro la fine di gennaio, altrimenti sarà il primo rinforzo per la prossima stagione.

“A sinistra Conte ha due scelte, Young e Perisic, più Darmian, che è principalmente l’alternativa ad Hakimi, e Kolarov, che può farlo ma viene visto dal tecnico salentino soprattutto come terzo di difesa. Nessuno, insomma, è trascinante, dà certezze per il futuro, nemmeno quelli che possono essere considerati i titolari, l’inglese ex Manchester United, 35 anni e in scadenza a giugno, e il croato, adattato a esterno in un ruolo non suo e in uscita a giugno (difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022)”, spiega Calciomercato.com.

“I nomi in cima alla lista sono quelli di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi di proprietà del Chelsea, non va escluso un ritorno di fiamma per Robin Gosens dell’Atalanta, per il quale è stato fatto un tentativo qualche mese fa. Poche chance di vedere a Milano Junior Firpo, proposto dal Barcellona e ora nel mirino del Milan, e Dimarco, che sta facendo molto bene a Verona, mentre non vanno escluse sorprese. Come per esempio ​Vitaliy Mykolenko, esterno basso classe ’99 della Dinamo Kiev”, chiude il portale sportivo.