Inter, Candreva recupera ma Conte pensa ad Agoumé dal 1′. Ballottaggio in attacco

L’Inter, dopo il pareggio con la Fiorentina, tornerà in campo per l’ultima partita del 2019 contro il Genoa. La squadra di Conte ospiterà i rossoblù di Thiago Motta. Il tecnico nerazzurro dovrà ancora fare i conti con gli infortunati, ai quali si aggiungono gli squalificati Brozovic e Lautaro. Secondo Gazzetta.it, Conte potrebbe far esordire un giovane 2002 a centrocampo:

“Asamoah non recupera, Candreva potrebbe farcela ma Conte non lo vede interno, quindi si va verso l’esordio dal 1’ del baby Agoumé. Gagliardini al massimo in panchina. Ballottaggio tra Esposito e Politano per sostituire Martinez e in fascia tra Lazaro e Biraghi. Probabile il ritorno di Godin nei tre dietro”.

Per quanto riguarda il Genoa: “Torna Agudelo, mentre Pandev deve scontare un altro turno di squalifica. Possibile il passaggio al 3-5-1-1, con Radovanovic al posto dell’infortunato Sturaro e lo stesso Agudelo alle spalle di Pinamonti”.