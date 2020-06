Antonio Conte ha parlato anche ai microfoni di Mediaset dopo il mezzo passo falso di ieri contro il Sassuolo. Queste le parole del tecnico dell’Inter: “Penso meritassimo molto di più per le occasioni create. Sicuramente c’è molta delusione da parte mia e dei ragazzi, anche perché queste partite hai la possibilità di vincerle nonostante le diverse defezioni. Devi portarle a casa ed incamerare i tre punti, invece non ci siamo riusciti e per questo dispiace”.