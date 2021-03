Sacrificio e ripartenza: Inter e Conte, stesso Dna. Antonio come Herrera, Trap e Mou

La Gazzetta scava nel passato del club nerazzurro e va alla scoperta dell'identità dell'Inter: Conte ha lo stesso dna dei tecnici del passato

L'ultima grande impresa del club nerazzurro è targata José Mourinho. Nel 2010, lo Special One porta a casa il Triplete. La serata cruciale è quella del ritorno delle semifinali al Camp Nou contro il Barcellona. In dieci per l’espulsione di Thiago Motta, lo Special One ordina a Eto’o di spostarsi in fascia e di difendere come se non ci fosse un domani. "Resistere, resistere, resistere, e il Camp Nou muta in Camp Mou". L’alchimia funziona e l’Inter in finale batterà il Bayern con due ripartenze chiuse da Milito. Oggi l'Inter di Conte somiglia molto a quella di Mourinho, fatta eccezione per la costruzione dal basso. Ecco che ciclicamente ritorna il Dna del club nerazzurro.