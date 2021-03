Inter, Conte sa come si fa. A 11 gare dalla fine in testa? Tre volte su tre campione

In due occasioni con la Juve e una col Chelsea il tecnico dell'Inter era in testa alla ventisettesima e ha poi vinto il titolo

L'Inter è in testa al campionato con 9 punti di vantaggio sul Milan e 10 sulla Juve che ha una partita in meno. Da qua alla fine del campionato rimangono 11 partite da giocare dove i nerazzurri dovranno cercare di fare il maggior numero di punti possibili per cercare di chiudere quanto prima il discorso e riportare a Milano un titolo che manca dal 2010.

Conte sicuramente sa come si fa: nelle altre tre occasioni in cui era in testa al campionato alla ventisettesima giornata ha sempre portato a casa il risultato. Due anni con la Juve (nel primo anno, 2011-12, alla 27a non era in testa) e uno col Chelsea era nelle stesse condizioni di quest'anno con l'Inter e ha poi conquistato il titolo.