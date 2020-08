Atalanta-Inter, le UFFICIALI: Conte torna al 3-5-2. La LuLa davanti, sorpresa sulla fascia destra

Atalanta e Inter si sfidano questa sera alle 20.45 nell’ultimo turno della Serie A per decretare chi occuperà il secondo posto dietro la Juve. Secondo posizione che vale sia per prestigio, ma anche per un discorso economico. La squadra di Conte affronta l’Atalanta, una delle squadra più in forma dopo il lockdown. Per fare risultato a Bergamo, il tecnico dei nerazzurri si affida alla coppia d’attacco Lukaku-Lautaro. A centrocampo spazio a Brozovic con Gagliardini e Barella. Godin in difesa.

Queste le formazioni ufficiali della gara:

ATALANTA (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 3 Caldara, 19 Djimsiti; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez, 88 Pasalic; 91 Zapata.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Sutalo, 5 Tameze, 7 Czyborra, 9 Muriel, 16 Guth, 18 Malinovskyi, 20 Da Riva, 22 Bellanova, 33 Hateboer, 90 Colley.

Allenatore: Gasperini.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Sanchez, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva.

Allenatore: Conte.