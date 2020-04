SM – Inter, assalto a Chiesa: pronti 22 mln + Dalbert e la contropartita a sorpresa

Federico Chiesa è sempre nel mirino dell’Inter. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il giocatore della Fiorentina è il grande obiettivo del mercato nerazzurro: “Soprattutto dopo che la crisi ha svalutato il suo cartellino a una cinquantina di milioni . Conte è da sempre un estimatore del giocatore che lui vorrebbe trasformare in un esterno tutta fascia per inserirlo nel suo 3-5-2. Con l’assalto a Chiesa non verrebbe riscattato Victor Moses e i 12 milioni da dare al Chelsea verrebbero dirottati a Firenze insieme ad altri 10 e ai cartellini di Dalbert e Nainggolan. Quest’ultimo difficilmente potrà restare a Cagliari con i suoi 4 milioni e mezzo di ingaggio. In questo modo l’Inter vuole cercare di battere la concorrenza della Juve che potrebbe allentare la presa su Chiesa se i nerazzurri favorissero il transfer di Icardi a Torino. Intanto l’Inter sta trattando lo scambio Perisi-Tolisso con il Bayern Monaco”.

LAUTARO – “Per quanto riguarda Lautaro Martinez, la certezza è che al momento nessuno può pagare cash la clausola da 111 milioni, neanche il Barcellona. Da Via della Liberazione assicurano che non c’è nessuna trattativa in corso per Lautaro perché Zhang e Marotta vogliono tenere il loro gioiello“.

(Sport Mediaset)