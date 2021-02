UFFICIALE – Inter, la mossa di Suning: convertiti in capitale 55 mln di prestiti

Un altro segnale della volontà di garantire la gestione ordinaria del club, malgrado le trattative in essere per il passaggio di quote.

Redazione1908

"Nel semestre chiuso al 31 dicembre 2020, un importo di 30 milioni è stato convertito in capitale. Questo un importo in essere di 102,2 milioni (inclusi interessi maturati di 15,1 milioni). Nel gennaio 2021 è stata effettuata un’ulteriore conversione in equity per 25 milioni di euro".

Con questa nota, presente nella relazione semestrale di Inter, Media and Communication, il club nerazzurro annuncia la conversione in capitale, da parte di Suning, di 55 milioni di euro. Soldi che erano stati precedentemente versati come prestito da parte del colosso cinese. Un altro segnale della volontà di garantire la gestione ordinaria del club, malgrado le trattative in essere per il passaggio di quote.