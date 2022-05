Inter, vincere la Coppa Italia anche per le casse: ecco quanto vale il trofeo

Sia Juventus che Inter hanno già messo da parte circa 3 milioni di euro in premi per il percorso fatto in questa edizione

Marco Astori

Poco più di 24 ore al fischio d'inizio della sentitissima finale di Coppa Italia tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri. Ma oltre all'aspetto sportivo, c'è anche quello economico da tenere in forte considerazione. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport: "Solo per il fatto di essere arrivate fin qua, sia Juventus che Inter hanno già messo da parte circa 3 milioni di euro in premi per il percorso fatto in questa edizione della Coppa Italia. A questo tesoretto già sicuro vanno aggiunti altri 2 milioni che in ogni caso saranno riconosciuti alla squadra perdente della finale dell’Olimpico.

Che diventano però 4,5 per chi la vincerà, portando il premio totale della manifestazione chiusa da vincitori a 7,5 milioni. Questi sono circa il 50 per cento in più rispetto a quelli della scorsa stagione grazie all’incremento degli introiti a partire dal nuovo accordo per i diritti televisivi sottoscritto con Mediaset per 48 milioni annui. C’è l’incasso dei biglietti per la finale allo Stadio Olimpico, che i due club si divideranno equamente: 45 per cento a testa dei ricavi complessivi, per una cifra che supererà i due milioni ciascuna. In questo caso l’affare è stato qualificarsi, a prescindere dall’esito", conclude la Rosea.