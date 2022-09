Inter, i creditori di Zhang al tribunale di Milano: “I suoi beni sono molto rari”

I creditori arrivano a Milano per Steven Zhang. Il presidente dell'Inter deve ripagare oltre 250 milioni secondo un’ordinanza di un giudice di Hong Kong, come confermato a Wall Street China dall’avvocato Kang Jian, che nella causa rappresenta alcuni creditori.

I creditori si sono rivolti al tribunale di Milano, con l’obiettivo di annullare una delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inter. Il 26 ottobre 2018, infatti, era stato nominato il nuovo CdA del club nerazzurro, con la nomina di Steven Zhang a presidente come successore di Erick Thohir (che è rimasto poi nell’azionariato fino al febbraio successivo, con l’ingresso in seguito di LionRock).

Nella delibera con cui l’assemblea degli azionisti nerazzurri ha approvato il nuovo CdA, così, si legge infatti che "ai neonominati Consiglieri (tra i quali appunto Zhang, ndr) non spetta alcun emolumenti ai sensi dell’art. 2389 primo comma del codice civile per la carica di amministratori della Società, dando atto che i nuovi Consiglieri hanno già preventivamente manifestato il proprio consenso a non ricevere alcun compenso in relazione alla carica (fatta eccezione per quanti di essi già intrattengano con la Società un rapporto di lavoro dipendente, i quali già ricevono una remunerazione ai sensi del rispettivo contratto di lavoro)".