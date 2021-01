APPIANO GENTILE – Nuovo anno e prima conferenza stampa per Antonio Conte in questo 2021. Domani l’Inter riceverà al Meazza il Crotone nel lunch-match della 15 giornata del campionato di calcio di Serie A. Il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei cronisti collegati con il quartier generale di Appiano Gentile alle 13.30, FcInter1908.it vi riporterà come di consueto le parole dell’allenatore in diretta.