APPIANO GENTILE - Tante indicazioni per Simone Inzaghi in questa terza uscita stagionale. I nerazzurri dilagano contro il Crotone, ispiratissimi nei primi 45 minuti, trascinati da Calhanouglu. Il turco appare in stato di grazia, tre assist e un gol e tanta qualità in un centrocampo che lascia intravedere sprazzi di titolarità. Bene Brozovic al ritorno in campo dal primo minuto, dinamico Dimarco sulla corsia sinistra. In attacco continua il buon momento di Satriano (suo il primo gol dell'Inter) mentre Pinamonti mette la sua firma nella ripresa dopo aver centrato in pieno un palo da posizione favorevole.

Nella ripresa anche Sensi mette il suo nome nel tabellino con Lukaku che gioca 45 minuti offrendo l'assist per il gol di Brozovic e andando vicino alla marcatura in un paio di occasioni

90° - UN MINUTO DI RECUPERO

81° - VIcino al gol Lukaku, sinistro a incrociare, palla che esce di poco

77° - Fallo di mano in attacco di Ranocchia, calcio di punizione Crotone

75° - SOSTITUZIONE INTER - DENTRO ZANOTTI E CARBONI FUORI DARMIAN E DIMARCO

73° - Slalom di Sensi che supera tutti poi al limite dell'area al momento del passaggio perde l'equilibrio e cade, riparte il Crotone

71° - SOSTITUZIONE INTER - FUORI HANDANOVIC PINAMONTI E BROZOVIC DENTRO CORDAZ SALCEDO E AGOUME

70° - De Vrij trova il fondo, traversone arretrato per Lukaku che conclude ma il destro del belga viene neutralizzato

67° - Conclusione a giro di Giannotti dalla distanza, blocca Handanovic

64° - RETE!! BROZOVIC!! TRAVERSONE DI SENSI, PALLA PER LUKAKU CHE SCARICA SU BROZOVIC. CONCLUSIONE DI PRIMA INTENZIONE E PALLA IN RETE

62° - Darmian cerca Lukaku, uno-due con il belga, palla di ritorno difficile per l'esterno che lotta per recuperarla

58° - SOSTITUZIONE INTER - DENTRO VIDAL FUORI CALHA

58° - RETE!!! SENSI! APPENA ENTRATO VA IN GOL ANCHE SENSI CON UN DENTRO DA DISTANZA RAVVICINATA

56°- RETEEE! PINAMONTI! PALLA DENTRO DI CALHA PER PINAMONTI CHE IN DIAGONALE - CON UN TIRO NON IRRESISTIBILE - COLPISCE IL PALO E LA PALLA CARAMBOLA IN PORTA

53° - Corner per il Crotone, allontana Dimarco ma tornano gli ospiti in possesso palla

49° - Combinazione Darmian-Sensi, steso il centrocampista, calcio di punizione per l'Inter

46° - Apertura di Brozovic per Sensi che cerca a centro area Lukaku che però non arriva sul pallone

1905 - INIZIA LA RIPRESA

19-04 - SOSTITUZIONE INTER - DENTRO LUKAKU SENSI E RANOCCHIA PER KOLAROV SATRIANO E NAINGGOLAN

18.52 - TERMINA LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO, INTER E CROTONE VANNO A RIPOSO SUL RISULTATO DI 3 A 0 IN FAVORE DEI NERAZZURRI

45° - UN MINUTO DI RECUPERO

42° - Brozovic vede il movimento di Darmian a tagliare dietro i difensori, prova a servire sul movimento l'esterno che però viene anticipato

39° - Errore di Kolarov in copertura, ruba palla Morello che innesca Zanellato, palla sul secondo palo, Dimarco allunga in corner

36° - Palla dentro di Dimarco a cercare Pinamonti che lascia scorrere, ma Satriano non intuisce il movimento, palla recuperata dal Crotone

32° - Affondo di Brozovic ben pescato da Calha, palla dentro per Pinamonti che scarica verso la porta ma centra in pieno il palo

30° - Continua il forcing dell'Inter che non accenna a diminuire l'intensità in campo

27° - RETEE!!! CALHA!!! RIPARTENZA INTER, IL TURCO AVANZA PALLA AL PIEDE, ARRIVA AL LIMITE, DESTRO E PALLA ALL'ANGOLINO

22° - RETE!!! DIMARCO! VERTICALIZZAZIONE DI CALHA PER DIMARCO CHE ENTRA IN AREA E SCARICA IN PORTA SUL PRIMO PALO!

20° - Buona manovra dell'Inter con Brozovic che lancia in profondità Satriano, l'attaccante si presenta solo davanti l'estremo del Crotone ma pecca d'altruismo cercando il compagno

19° - Altro intervento duro di Marrone ancora su Pinamonti, entra lo staff medico in campo

17° - Traversone di Molina che supera Darmian, bene in copertura Skriniar che allontana

14° - Toccato duro Pinamonti nel cerchio di centrocampo, calcio di punizione Inter

10° - RETE!!! SATRIANO!!! CORNER PER L'INTER, STACCA SATRIANO CHE SUPERA L'ESTREMO DEL CROTONE

8° - Numero di Calha che trova Nainggolan a centro area, conclusione del belga palla deviata in corner

6° - Prova per vie centrali l'Inter. Nainggolan per Pinamonti contrastato duro, si gioca

4° - Spunto del Crotone che prova a colpire in contropiede ma il fraseggio degli ospiti non porta a nulla, palla che termina nella zona di Handanovic

2° - Percussione di Kolarov che scarica per Calha, palla per Dimarco che alimenta l'azione, cambio per Darmian che però viene chiuso da Mondonico

18.05 - INIZIA IL MATCH

APPIANO GENTILE - Tra i nerazzurri in panchina Romelu Lukaku e Arturo Vidal, tornati a disposizione di mister Inzaghi. Assente invece Roberto Gagliardini che si è sottoposto oggi a risonanza magnetica dopo un trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nell'allenamento pomeridiano di ieri. L'esame ha evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 36 Darmian, 44 Nainggolan, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 48 Satriano, 99 Pinamonti.A disposizione: 21 Cordaz, 99 Radu, 9 Lukaku, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 16 Salcedo, 18 Agoumé, 22 Vidal, 41 Nunziatini, 42 Moretti, 45 Sottini, 46 Zanotti, 47 Carboni.Allenatore: Simone Inzaghi.

CROTONE (3-4-2-1): 12 Festa; 3 Nedelcearu, 6 Marrone, 5 Mondonico; 29 Rispoli, 21 Zanellato, 16 Vulic, 17 Molina; 8 Borello, 20 Rojas; 24 Kargbo.A disposizione: Saro, D’Aprile, Tutyskinas, Zak, Ranieri, Yakubiv, Giannotti, Bruzzaniti, Petriccione, Juwara, Nanni, Mulattieri.Allenatore: Francesco Modesto.