Inter, Danovaro: “In 57 mln sui social. Amichevoli a pagamento? L’accordo con Meta…”

La presenza nerazzurra a Malta offre al Club importanti opportunità, come spiega Luca Danovaro, Chief Revenue Officer nerazzurro

Redazione1908

L'Inter è a Malta per un Training Camp che durerà fino al 9 dicembre. Un’occasione per la squadra di Simone Inzaghi di allenarsi con il favore di un clima mite, oltre che di disputare due amichevoli: dopo il bel successo contro lo Gzira United per 6-1, domani i nerazzurri affronteranno il Red Bull Salisburgo. La presenza nerazzurra a Malta offre al Club importanti opportunità, come spiega Luca Danovaro, Chief Revenue Officer nerazzurro: su tutte trasmissione live delle partite sul canale Facebook ufficiale dell’Inter.

“Lavoriamo costantemente per creare e sfruttare nuove opportunità per il Club. Negli ultimi mesi sono state lanciate 9 nuove partnership e 4 importanti rinnovi, a testimonianza del continuo e crescente interesse che aziende globali hanno nell’associarsi ad una piattaforma media come l’Inter, capace di ingaggiare i milioni di fan nel mondo. In particolare, Malta ci consente di approfondire il legame con LeoVegas.News, Infotainment Partner del Club, con il quale collaboriamo da mesi su molti fronti. Durante il training camp LeoVegas.News avrà visibilità sul training kit della Prima Squadra e sono diverse le attività organizzate con questo Partner”.

“In questa particolare stagione inframezzata dal Mondiale in Qatar resta fondamentale coniugare le esigenze tecniche della squadra con il posizionamento del brand Inter e lo sviluppo delle strategie commerciali globali. In particolare, il focus sulla digital transformation resta altissimo, come testimoniato dal lancio nella scorsa estate del nuovo digital ecosystem del Club. Non un punto di arrivo, ma un passaggio fondamentale per continuare a ingaggiare i tifosi nerazzurri in tutto il mondo”.

“La crescita costante dell’Inter sui propri canali social è sinonimo di un grandissimo lavoro e di una possibilità di rivolgersi a una platea enorme: sono più di 57 milioni i fan nerazzurri (oltre 8 milioni aggiunti solo nell’ultima stagione), che possono seguire il nostro Club su 24 differenti canali, alimentati dagli oltre 35mila contenuti prodotti ogni anno che generano oltre 4 miliardi di impression e più di 500 milioni di video views”.

“Per dare visibilità al marchio Inter e per rivolgersi a un pubblico più ampio possibile, Inter trasmetterà le amichevoli contro Gzira United, Red Bull Salisburgo e Betis in diretta sulla pagina Facebook del Club. L’accordo con Meta è funzionale in quanto sono oltre 30 milioni i tifosi nerazzurri che seguono il profilo ufficiale del Club su Facebook. Gli interisti avranno dunque l’opportunità di seguire live le partite acquistando il singolo evento. Basteranno meno di 10€: 2.29€ per la sfida contro lo Gzira United, 3.49€ per quelle con Red Bull Salisburgo e Betis. I match saranno prodotti da Inter Media House, con la telecronaca di Roberto Scarpini. Un bel modo per avvicinarci alla ripresa del campionato”.