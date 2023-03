Inter, ora riparti: Inzaghi sprona il gruppo, ecco chi è chiamato a dare di più

La sconfitta rimediata sul campo a Bologna, l'ennesimo passo falso contro un avversario sulla carta abbordabile subito dopo una grande prestazione, ha lasciato il segno in casa Inter: la dirigenza ha ricordato una volta di più quanto sia fondamentale raggiungere i traguardi minimi indicati la scorsa estate, con i nerazzurri pronti a voltare immediatamente pagina. Tutti, da Inzaghi allo staff tecnico passando per i calciatori, sono chiamati a dare di più in questa parte finale della stagione. La Gazzetta dello Sport si sofferma su alcuni elementi in particolare.