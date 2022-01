Inter, Darmian: “Gioia immensa, testa subito al campionato. A Bergamo per vincere”

Le parole dell'esterno nerazzurro dopo la conquista della Supercoppa da parte della squadra di Simone Inzaghi

Matteo Darmian, al triplice fischio di Inter-Juventus, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le sue considerazioni sulla vittoria della Supercoppa: "E' stata una gioia immensa, dopo una partita difficilissima. Una finale contro la Juve non è mai semplice, ma ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo portato a casa un trofeo che all'Inter mancava da dieci anni. Inizia un ciclo? Noi vogliamo ovviamente vincere. Quando giochi per un club così importante, gli obiettivi sono alti. Vogliamo arrivare più lontano possibile in tutte le competizioni, abbiamo vinto il primo trofeo e siamo contenti per il lavoro che stiamo facendo, per la società e per i tifosi che ci hanno sempre sostenuto. Siamo un grande gruppo, remiamo tutti dalla stessa parte e lo dimostriamo quando veniamo chiamati in causa. E' quello che ci vuole per vincere qualcosa di importante e arrivare in fondo. Zhang? Si è complimentato con noi, il trofeo mancava all'Inter da anni. Da domani (oggi, ndr) ci si ributta nel campionato, la sfida con l'Atalanta è difficilissima, ma andremo a Bergamo per vincere".