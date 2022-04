Inter, occasione De Paul. “Contatti con l’entourage, vuole lasciare l’Atletico”

Rodrigo De Paul torna ad essere un'occasione per l'Inter: a riportarlo è La Gazzetta dello Sport che racconta un retroscena

Rodrigo De Paul torna ad essere un'occasione per l'Inter. Il centrocampista dell'Atletico Madrid potrebbe lasciare la Spagna e tornare in Italia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport: "Il dato di partenza è semplice: l’argentino non è contento all’Atletico Madrid e tornerebbe volentieri in Italia. Magari proprio in quel club nerazzurro che ai tempi di Udine l’ha corteggiato con insistenza. Marotta e Ausilio conoscono bene i disagi dell’eclettico centrocampista, che in questi mesi ha fatto fatica ad intendersi con il Cholo Simeone, nonostante nel complesso abbia racimolato un numero congruo di presenze nelle varie competizioni. Ma è il resto che non va e ormai nel mondo dei Colchoneros tutti sanno del disagio del giocatore, arrivato nella Liga la scorsa estate per circa 35 milioni di euro. E presto il club di Miguel Angel Gil dovrà affrontare il problema", spiega la Rosea.