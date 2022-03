Inter, De Vrij in Premier in estate? Un paradosso complica la sua situazione

Il rinnovo di contratto dell'olandese sembra sempre più difficile: all'orizzonte potrebbe esserci un'esperienza in un altro campionato

Si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi: "L’olandese ha ancora un altro anno di contratto con il club di viale della Liberazione e ciò (per paradosso) non fa che complicare la situazione. Prima del Covid c’erano state delle prove di dialogo, poi, tutto è finito nel dimenticatoio. Anche perché il giocatore ha sempre nutrito l’aspirazione di completare la sua carriera in Premier League. In questa stagione il suo rendimento è stato meno brillante e ciò potrebbe essere dovuto anche a questa strana situazione di precarietà. Tutti sanno che in estate potrebbe andar via, ma sinora in concreto non sono arrivate offerte. È un bel rompicapo. Non c’è che dire".