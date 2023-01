Inter, de Vrij via? C’è il nome del sostituto. L’idea di Ausilio e le gerarchie di Inzaghi

È ancora un rebus il futuro di Stefan De Vrij . Da parte dell'Inter c'è la volontà di trattenere il difensore olandese. Il club nerazzurro ha inviato la sua proposta, adesso spetta al giocatore dare una risposta. Intanto il club nerazzurro si guarda intorno e, come sottolinea Tuttosport, Piero Ausilio ha iniziato a sondare il terreno intorno a Perr Schuurs . "Simone Inzaghi sull’argomento centrali ha ormai stilato gerarchie nette. Il titolare è Acerbi e per questo motivo è in pressing sulla società affinché si trovi una convergenza con la Lazio. A rendere il quadro singolare, il fatto che Acerbi e De Vrij abbiano lo stesso procuratore - Federico Pastorello - che ha ben chiaro cosa fare con l’azzurro, un po’ meno con l’olandese".

"La proposta dell’Inter, un biennale alle stesse cifre attuali (4 milioni) più opzione per un’ulteriore stagione, non scalda l’interessato. L’olandese vorrebbe infatti provare un’esperienza all’estero e sa bene da svincolato di avere mercato. In tal senso si sarebbe già fatto avanti il Villarreal oltre a un paio di squadre in Premier ma non di prima fascia".