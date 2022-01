Inter al lavoro verso il derby. Queste le possibili scelte di Inzaghi per il match

Poco di più di una settimana alla stracittadina che può indirizzare la stagione: queste le ultime in casa Inter

Manca poco più di una settimana al derby di Milano, gara che può davvero indirizzare una stagione. In caso di vittoria, infatti, l'Inter scaverebbe un solco importante dai rivali del Milan, anche in virtù della gara del Bologna ancora da recuperare. In ottica formazione, pochi dubbi per Inzaghi e il suo staff: in attacco l'unica certezza è Dzeko, mentre Sanchez e Lautaro, ora in nazionale, potrebbero avvicendarsi nel corso del match.