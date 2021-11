Inter, out de Vrij: due soluzioni all’orizzonte per Inzaghi. Le condizioni di Bastoni…

L'olandese sarà out in due impegni cruciali come Napoli e Shakhtar e l'allenatore dovrà trovare l'alternativa giusta

Eva A. Provenzano

Contro il Napoli e lo Shakhtar de Vrij non ci sarà dopo l'infortunio muscolare rimediato in Nazionale. Due le ipotesi all'orizzonte per sostituirlo. Inzaghi potrebbe schierare Ranocchia da centrale in difesa, oppure spostare Bastoni centrale al posto dell'olandese con Dimarco sul centrosinistra a fare da spalla a lui e allo slovacco.

Bastoni era stato convocato per le gare della Nazionale ma ha dovuto lasciare il ritiro della selezione di Mancini, non aveva recuperato dalla gara contro il Milan. Ora l'Inter conta di averlo per domenica pomeriggio (alle 18 fischio d'inizio della gara con il Napoli). Stessa cosa vale per Dzeko. I due stanno provando a recuperare dai loro rispettivi problemi muscolari.

(Fonte: SS24)