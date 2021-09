E’ un’Inter di giganti: da Dzeko a Correa, da Skriniar a Dumfries, ottime armi per Inzaghi

Un'Inter di giganti. E non solo in senso figurato, dopo l'impresa scudetto della passata stagione: il dato è impressionante

Un'Inter di giganti. E non solo in senso figurato, dopo l'impresa scudetto della passata stagione. La squadra nerazzurra ha sempre fatto della fisicità e dei calci piazzati due armi letali per gli avversari, ma l'ultima sessione di mercato ha certamente aumentato la potenza di fuoco aerea a disposizione di Simone Inzaghi, come dimostrano le prime due giornate di campionato. Il mercato, come detto, ha regalato a Inzaghi nuove frecce al proprio arco: da Dzeko a Correa a Dumfries, senza considerare Lautaro Martinez (che altissimo non è, ma che ha tempi di stacco notevoli) e i vari Gagliardini, Vecino, Skriniar e de Vrij. E il dato è impressionante: