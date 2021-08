Inter, dialoghi per l’oggetto del desiderio del prossimo anno. Marotta ha incontrato…

In attesa di regalare l'ultimo attaccante ad Inzaghi la dirigenza nerazzurra lavora anche per il futuro

L'Inter lavora per il presente e per il futuro. In attesa di regalare a Simone Inzaghi l'attaccante che completerebbe il reparto avanzato dopo l'addio di Lukaku , la dirigenza sta gettando le basi per un affare che potrebbe concretizzarsi il prossimo anno.

Si legge su Calciomercato.com: "Dialoghi aperti anche con Commisso per Dusan Vlahovic, vero oggetto del desiderio dell’Inter, che per lui è disposta a tutto. Marotta ha già incontrato il presidente viola per parlarne di persona e ribadirgli un concetto molto chiaro: vogliamo parlarne prima con voi e poi con il calciatore, per il rispetto che c’è e per mantenere vivi i buoni rapporti. Insomma, l’Inter quest’anno non potrà permettersi Vlahovic, ma se l’anno prossimo dovesse vendere Lautaro, vorrebbe andare proprio su di lui".