Inter, un difensore per Inzaghi: non solo Izzo sul taccuino. E se partirà De Vrij…

Possibili movimenti nel reparto arretrato nerazzurro già nel corso del mercato di gennaio

L'Inter pensa al mercato di gennaio e un regalo per Inzaghi potrebbe arrivare anche in difesa. D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov sono tutti in scadenza di contratto, per questo motivo sarebbe importante poter inserire già a stagione in corso qualcuno che possa poi raccogliere la loro eredità.

I nomi? Spiega TuttoSport: "Izzo è in uscita dal Torino, nelle stagioni passate lo avrebbe accolto volentieri a Milano un suo estimatore come Conte, ma il profilo del napoletano è rimasto sui taccuini dei dirigenti che a inizio 2022 cercheranno di regalare a Inzaghi un paio di innesti. Izzo non è l'unico difensore seguito - piacciono anche Ginter e Ahmedhodzic -; nel Torino per esempio piace molto anche Bremer , giocatore però difficile da strappare già a gennaio. Il brasiliano potrebbe però diventare un obiettivo per l'estate se proprio Raiola dovesse concordare con l'Inter l'uscita di De Vrij, in scadenza nel 2023. Raiola quindi protagonista diretto offrendo Izzo, ma anche indiretto qualora cercasse un'altra squadra per De Vrij, già proposto l'estate scorsa ad alcuni club di Premier (Leicester e Tottenham)".