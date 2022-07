Inter, due acquisti già prenotati. Marotta e Ausilio hanno le idee chiare per la difesa

Dopo gli acquisti, in casa Inter è arrivato il tempo delle cessioni. E il reparto più toccato per questioni di bilancio dovrebbe essere la difesa. Skriniar è l'indiziato numero uno per fare cassa, si tratta col Psg per arrivare ai 70 milioni che l'Inter ritiene necessari per privarsi dello slovacco. Ma anche De Vrij non sembra essere incatenato ad Appiano Gentile. Sulle sue tracce, infatti, c'è lo United di Ten Hag. Per questo in casa Inter si guarda al bilancio, ma anche a un reparto che andrà sistemato dopo le cessioni.