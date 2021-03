Sky – Inter, Conte ha alzato il muro: nerazzurri miglior difesa d’Italia dal post lockdown

Nonostante un inizio balbettante in questo campionato, i numeri sono lì, a testimoniare che la difesa dell'Inter è la migliore della Serie A

Un muro invalicabile. Nonostante un inizio balbettante in questo campionato dal punto di vista della tenuta difensiva, i numeri sono lì, a testimoniare che la difesa dell'Inter è la migliore della Serie A, la migliore d'Italia. Non ci sono dubbi, anche perché il riconoscimento è già arrivato al termine dell'ultimo campionato e, guardando alle ultime partite, la storia potrebbe anche ripetersi in questo 2020-21. Nessuno, dal post lockdwon in poi, ha infatti subito meno reti del gruppo di Antonio Conte.