Inter, difesa d’oro da almeno 150mln. “E di Skriniar ad Appiano pensano questo”

La Gazzetta dello Sport illustra il futuro dei tre difensori: entrambi sono blindatissimi dall'Inter e da Simone Inzaghi

E' la difesa il reparto da cui Simone Inzaghi comincerà a progettare la sua Inter. Il terzetto Skriniar-De Vrij-Bastoni è stato infatti un punto fermissimo della squadra che ha vinto lo scudetto e lo sarà anche in futuro. Spiega infatti La Gazzetta dello Sport : "Nel periodo in cui la parola "incedibile" non può essere accostata a chissà quanti nomi (la pandemia e le difficoltà economiche generali lo impediscono: tutti valutano tutto), diventa comunque difficile ipotizzare una cessione di uno dei tre. Soprattutto di Bastoni ( fresco di rinnovo fino al 30 giugno 2024 ), quello che per età (22 anni) e potenzialità rappresenta in pieno il difensore del domani, un "giovane idolo" che secondo i tifosi nerazzurri un giorno si giocherà con Barella la fascia di capitano. Oggi, Alessandro, non vale meno di 50-55 milioni di euro.

Valutazione simile per De Vrij, il leader silenzioso di un reparto che lui comanda dal centro. Stefan è una delle più belle intuizioni di mercato del recente passato dell'Inter. Quella di Skriniar, invece, è la storia più curiosa. Che conferma che per nessuno è mai troppo tardi per recuperare il tempo perduto: all'inizio, con Conte quanto faticava a livello tattico... Faticò parecchio con il passaggio dalla difesa a quattro a quella tre, tanto che il Tottenham di Mourinho ci provò sul serio, senza però arrivare ad accontentare veramente le richieste dell'Inter. "Menomale che andò così", penseranno ad Appiano Gentile. Perché nella stagione dello scudetto, non solo Milan si è divorato i meccanismi della difesa a tre, ma nel campionato italiano ne è diventato uno dei migliori interpreti. E anche lui, come i due compagni, tocca quota 50 milioni come valutazione. In tre si arriva almeno a 150. Un super tesoro che l'Inter conta di difendere: difficile trovare altrove difese e difensori tanto forti".