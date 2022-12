Inter-Digitalbits, confronto serrato: due opzioni percorribili entro 48 ore

A tenere banco in Viale della Liberazione è la questione Digitalbits: ecco le due opzioni percorribili entro 48 ore

L’Inter nelle scorse settimane ha ufficializzato l’accordo con la piattaforma eBay (fino al giugno 2024, con opzioni per le stagioni successive). Una partnership del valore di 5 milioni di euro. Il colosso californiano, leader nelle vendite e aste online, sarà visibile sulla manica sinistra. Ma a tenere banco in Viale della Liberazione è la questione Digitalbits. Continua infatti il confronto - che è diventato serrato in queste ultimissime ore del 2022 - tra l’Inter e l’attuale main partner di maglia. Le parti stanno dialogando e calciomercato.com svela che sono due le strade percorribili quando è ormai alle porte l’inizio del 2023.