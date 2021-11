Inter, Dimarco sempre più importante: rinnovo in vista. Raspadori, il club conta di…

In Viale della liberazione si lavora con attenzione su due fronti ben distinti

L'Inter accelera sui rinnovi. Chiusa la pratica Lautaro Martinez, ora si sta rifinendo quella di Barella prima di affrontare quella più spinosa, ovvero il rinnovo di Marcelo Brozovic. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , in Viale della liberazione si lavora con attenzione su due fronti ben distinti, quello dei rinnovi, appunto, e della caccia ai nuovi talenti.

"Per Dimarco si sta iniziando a ragionare su un prolungamento sempre più probabile, visto che la scadenza è già nel 2023. In parallelo il profilo nel taccuino di Marotta e Ausilio è quello di Giacomo Raspadori, stella del Sassuolo. Se davvero Sanchez dovesse cambiare indirizzo l'anno nuovo, allora, le manovre per l'attaccante emiliano subirebbero un'importante accelerazione. L'Inter conta di intavolare un discorso in prospettiva, con un prestito oneroso e l'inserimento nell'affare di qualche giovane nerazzurro interessante: Agoumé, Casadei o Mulattieri?".