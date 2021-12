Inter, dominio assoluto nel 2021: 104 punti conquistati, +10 sull’Atalanta. La classifica

Pochi giorni alla conclusione del 2021, anno che è stato in tutto e per tutto a tinte nerazzurre. L'Inter ha infatti conquistato lo scudetto dopo undici anni dominando il campionato e vincendo contro chiunque in Serie A. Non solo: la squadra nerazzurra, durante tutto l'anno solare, è riuscita a scrivere un nuovo record nella storia del club, ovvero il più alto numero di punti conquistati. Sono stati infatti ben 104 i punti che l'Inter ha portato in cascina tra la scorsa stagione e quella corrente, lasciando un importante vuoto dietro di sé. Questa la top 10 delle squadre che hanno conquistato il maggior numero di punti nel 2021 riportata da Transfermarkt.