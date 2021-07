Inter, per il dopo Hakimi il preferito non è Bellerin. E in Premier…

La priorità in questo momento è portare a casa il sostituto dell'esterno marocchino finito al PSG

Ceduto Hakimi, l'Inter ora deve trovare un sostituto. Anche ieri Simone Inzaghi ha sottolineato l'importanza degli esterni nel suo calcio, per cui la dirigenza dovrà lavorare per garantirgli un erede all'altezza. Si guarda in Olanda, ma non solo: "L'obiettivo primario è arrivare a un esterno destro: il preferito resta Dumfries che costa molto e piace all'Everton. In Premier occhi su Bellerin e Zappacosta, ma non sono gli unici due monitorati nel campionato inglese", spiega il Corriere dello Sport