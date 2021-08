Inter, doppia pista in attacco: Correa ha detto sì, Insigne in corsa. Vlahovic…

L'Inter continua la ricerca di un altro rinforzo in attacco dopo Dzeko: il preferito di Inzaghi resta Correa, ma ci sono Insigne e Zapata

Alessandro De Felice

Lorenzo Insigne si prende la scena. Le difficoltà per il rinnovo con il Napoli tengono banco e l'Inter, a caccia di un altro colpo in attacco dopo Dzeko, osserva interessata. Al momento i nerazzurri non hanno presentato un'offerta al Napoli, che valuta il suo capitano 30 milioni di euro.

Ma il preferito di Simone Inzaghi resta Joaquin Correa. Il 'Tucu' ha già chiarito la propria disponibilità al trasferimento all'Inter attraverso Alessandro Lucci, il suo agente, che in questi giorni sta definendo il passaggio di Edin Dzeko in nerazzurro. Il problema della società di viale della Liberazione è rappresentato dal via libera di Claudio Lotito, presidente della Lazio, scottato dall'addio di Inzaghi in direzione Appiano Gentile.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, i rapporti diplomatici tra i club non sono dei migliori, ma la tentazione nerazzurra è troppo forte. I biancocelesti hanno la necessità di cedere un pezzo pregiato: nelle casse della società capitolina devono entrare circa 30 milioni di euro per sbloccare il mercato in entrata. La cessione di Correa è molto più di una semplice ipotesi.

Ma c'è ampia distanza sulla valutazione del cartellino del calciatore: Lotito ha in testa 40 milioni, ma sa bene che l’Inter non arriverà mai a tanto. Più facile credere che Marotta e Ausilio partano da un’offerta base di 20 milioni o poco più.

Oltre a Insigne, tra le alternative resta valida la candidatura di Duvan Zapata. Il colombiano ha sempre in testa l'Inter ma in assenza di un sostituto l'Atalanta non lo lascia partire. E l'arrivo di Dzeko fa dormire sonni tranquilli a Inzaghi, che ha già trovato la sua nuova prima punta.

Dal canto suo, la dirigenza nerazzurra spera in un extra budget concesso dalla società per l'assalto a Dusan Vlahovic, finito nelle ultime ore nel mirino dell'Atletico Madrid dell'ex nerazzurro Diego Pablo Simeone.

Tanti nomi in lista, un solo posto in rosa a disposizione. Fino al 31 agosto tutto può accadere: la caccia a un nuovo rinforzo in attacco è partita.