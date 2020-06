Inter, doppio assalto con il tesoretto di Icardi. Già pronta la prima offerta

Sono due i calciatori messi principalmente nel mirino dall’Inter, da bloccare prima possibile per anticipare la concorrenza, sfruttando il tesoretto incassato dalla cessione di Mauro Icardi. Si tratta di Sandro Tonali del Brescia e Marash Kumbulla dell’Hellas Verona. I due darebbero maggiore freschezza e qualità al centrocampo e alla difesa nerazzurra, considerando le grandi doti a disposizione e allo stesso tempo gli altrettanto grandi margini di miglioramento. Il doppio colpo studiato da Marotta e Ausilio sarebbe il modo migliore per sfruttare i circa 60 milioni di euro ricavati dall’addio dell’ex capitano nerazzurro. Ma non basteranno.

Per questo, come riportato da Sport Mediaset, in viale della Liberazione contano di inserire anche il cartellino di Andrea Pinamonti nella trattativa per Tonali. Nel dettaglio, il piano per convincere Cellino prevede un’offerta di 5 milioni per il prestito oneroso, più l’attaccante classe 1999 (valutato 25 milioni) e altri 20 milioni per il riscatto definitivo tra un anno. Basteranno per convincere il patron delle rondinelle?