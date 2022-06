Inter, dopo Mkhitaryan doppio colpo a centrocampo? Gli incastri. Assist Galliani

Inter al lavoro per rifare totalmente il look alle seconde linee del centrocampo dopo gli addii certi di Vecino e Vidal. Dopo Mkhitaryan , il prossimo acquisto potrebbe essere Kristjan Asllani . Ma, come sottolinea Tuttosport , negli ultimi giorni è aumentato il pressing per Ederson . "Stante la situazione economica dell’Inter, Ederson esclude Asllani o viceversa, ma il mercato è appena agli albori e chissà che incastrando determinate cessioni Marotta e Ausilio non riescano a completare il doppio colpo. In uscita c’è anche Sensi. Rimane Gagliardini sul quale si sta interessando la Fiorentina. Se il centrocampista bergamasco dovesse lasciare Milano, allora ecco che si aprirebbe un ulteriore spazio a centrocampo".

Per Ederson la Salernitana chiede una cifra molto alta, circa 30 milioni di euro. "L’Inter ovviamente non può investire una cifra del genere, sempre che non vadano in porto determinate cessioni. Il Monza, per esempio, oltre a Di Gregorio (riscattato) e Pirola (da riscattare), punta Sensi e soprattutto Pinamonti, che l’Inter valuta non meno di 20 milioni. A quel punto l’Inter potrebbe entrare in scena con maggiore decisioni per il giocatore che potrebbe essere la perfetta alternativa a Barella, ma anche di Calhanoglu , permettendo a Inzaghi di utilizzare nell’emergenza Mkhitaryan da vice Brozovic".