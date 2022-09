Inter, le due partenze di Inzaghi a confronto: le differenze con lo scorso anno

La Gazzetta dello Sport di oggi, infatti, sottolinea le differenze tra l'avvio dello scorso campionato e quello attuale. Si legge nel focus: "Il ricordo del bruciante avvio di stagione della prima Inter di Inzaghi è ancora fresco, tra sonore goleade e prestazioni strappa applausi (dal poker rifilato al Genoa al debutto fino ai sei gol contro il Bologna e i tre a Firenze). Certo, basta una rapida occhiata al calendario per rendersi conto che quest’anno l’urna (virtuale) è stata senz’altro meno benevola, appioppando subito ai nerazzurri avversari di rango come Lazio e Milan. Ma è altrettanto vero che la nuova Inter di Inzaghi non ha brillato per gioco e ritmo nemmeno contro le cosiddette piccole. La differenza è sotto gli occhi di tutti. Non solo per i due punti e le due posizioni in meno in classifica rispetto a dodici mesi fa".