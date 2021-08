Inter, arrivano due punte? Belotti se salta Correa. I nomi per il secondo colpo

La situazione dei nerazzurri in attacco: la società è al lavoro per regalare rinforzi a Simone Inzaghi già entro il Verona

Alessandro Cosattini

Niente Marcus Thuram per il colpo in attacco, è all-in sul TucuCorrea ora. Gli esami a cui si è sottoposto l’attaccante francese hanno evidenziato un problema al legamento collaterale dopo la distorsione al ginocchio destro: stop di 45/60 giorni e l’Inter ha spostato il proprio mirino altrove. L'argentino in particolare è il primissimo obiettivo della società ora e di Simone Inzaghi, ma occhio al possibile doppio arrivo in attacco, come evidenziato anche dal Corriere dello Sport.

“Correa non è andato in panchina con l’Empoli solo per la situazione che si è creata, ma si allena regolarmente. Inoltre, oltre a conoscere il campionato italiano, sa perfettamente anche ciò che vuole Inzaghi, con cui ha giocato per 3 stagioni consecutive. Nelle ultime ore, l’Inter ha avanzato una prima offerta: 5 milioni per il prestito e 25 per il riscatto. La cifra, però, come ha fatto capire ieri Lotito, in maniera più che eloquente, è distante dalle sue richieste di Lotito. Il numero uno della Lazio, infatti, valuta l’argentino oltre 35 milioni, a cui poi aggiungere i bonus. Da capire, poi, se anche la formula possa accontentarlo. Insomma, se l’Inter è entrata definitivamente in partita, i giochi sono tutt’altro che fatti. Con Lotito che è intenzionato a ottenere il massimo, memore anche del modo in cui Inzaghi ha lasciato la panchina biancoceleste”, si legge.

In alternativa al profilo del Tucu, l’Inter valuta un nome su tutti: quello del GalloBelotti. Lo sottolinea sempre il CorSport, che poi fa i nomi per un secondo eventuale colpo d’attacco last-minute da regalare a Inzaghi: “Il dubbio in merito a Correa riguarda la sua prestanza fisica, visto che comunque per l’altezza non gli si potrebbe dire nulla con i suoi 188 centimetri. […] Per orientarsi verso un centravanti di ruolo, semmai, le alternative sono da cercare in Belotti o, in seconda battuta, Scamacca. Il primo sta facendo resistenza sul rinnovo del contatto in scadenze nel 2022 e il Torino, davanti ad un’offerta consistente, potrebbe anche cederlo al foto-finish. I buoni uffici con il Sassuolo, invece, aiuterebbero ad ottenere il prestito il secondo. Nel caso anche in accoppiata con Correa.

A proposito di accoppiata, sullo sfondo resta il solito Insigne. L’Inter stava ragionando addirittura sul tandem last-minute con Thuram. Ma ora lo scenario è cambiato. E’ difficile che il club nerazzurro riesca a conservare dal budget a disposizione (una trentina di milioni), una cifra sufficiente per smuovere De Laurentiis, che, come già trapelato, valuta il giocatore 25 milioni di euro. Ma in viale Liberazione si tengono aperta anche un’altra strada: prendere l’attaccante di Frattamaggiore da svincolato. In sostanza, si tratterebbe di attendere solo qualche mese…”, conclude il quotidiano.

(Fonte: Corriere dello Sport)