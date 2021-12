Inter, duello con la Juve per Raspadori: per lui e Scamacca chiara richiesta Sassuolo

I due attaccanti neroverdi sono nel mirino delle big d'Italia: gli emiliani hanno fissato il prezzo

Giacomo Raspadori è ormai da tempo nel mirino dell'Inter. L'attaccante del Sassuolo interessa ai nerazzurri e non solo, come sottolinea la Gazzetta dello Sport nel focus di queste ore. Chiara la volontà dei neroverdi: "La realtà è che nonostante tutto da mesi l’Inter lo ha inserito tra i suoi preferiti, ma anche alla Juve lo segue da vicino. In questa situazione l'a.d. Giovanni Carnevali ha allontanato tutte le ipotesi, mettendo in chiaro che il suo gioiello non è in vendita a gennaio".