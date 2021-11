Inzaghi sorride: Dumfries rigenerato dall’Olanda, ora scalpita per prendersi l’Inter

Se dall'Olanda e dal Sudamerica sono arrivate notizie sconfortanti, la sosta nazionali ha portato a Simone Inzaghi anche qualche sorriso

Se dall'Olanda e dal Sudamerica sono arrivate notizie sconfortanti (vedi le condizioni di de Vrij e Sanchez, out contro Napoli e Shakhtar Donetsk), la sosta nazionali ha portato a Simone Inzaghi anche qualche sorriso. Fra i giocatori in forma, infatti, Denzel Dumfries è quello che forse ha inviato i segnali migliori all'allenatore dell'Inter . Apparso rigenerato in maglia orange, infatti, il laterale interista si candida a un ruolo finalmente da protagonista nelle prossime partite, a cominciare da Inter-Napoli:

"La sosta internazionale si è rivelata rigenerante per una pedina finora dal rendimento altalenante: Dumfries, reduce da due prove maiuscole con l’Olanda (con tanto di assist). Sarà importante averlo al top perché con i suoi muscoli l’efficacia sulla destra raddoppia. Per il resto, Inzaghi ritrova un’Inter che ha lasciato in fiducia: tre vittorie di fila - compresa quella in casa dello Sheriff, importante per la situazione nel girone di Champions - e una buona prova nel derby nonostante il pareggio fanno ripartire il tecnico nerazzurro da tante facce sorridenti".