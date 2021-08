Inter-Dumfries, PSV rassegnato: può arrivare entro domenica. Nandez si allontana, ma…

L'Inter lavora per rinforzare la fascia destra: salgono le quotazioni di Dumfries del PSV mentre si allontana Nandez

Denzel Dumfries scatta verso l' Inter . Il lavoro di Mino Raiola ai fianchi del PSV Eindhoven ha dato buoni frutti. Il club olandese si è rassegnato a vendere il terzino destro olandese e ha fissato il prezzo a 20 milioni di euro, cinque in più rispetto a quelli stanziati dal club nerazzurro. "Ora la partita si gioca sui bonus" spiega Tuttosport. Ma secondo il quotidiano, Dumfries può essere nerazzurro già prima di ferragosto.

Parallelamente stanno crollando le quotazioni di Nahitan Nandez per due motivi. Da una parte l'Inter ha preferito salutare Radja Nainggolan (ieri l'ufficialità della risoluzione del contratto) senza considerare le necessità di bilancio del Cagliari e dall'altra perché per arrivare all'uruguaiano sarà necessaria una cessione a centrocampo. Se Nandez resterà in partenza, l'affare potrebbe chiudersi negli ultimi giorni di mercato alle condizioni dell'Inter. Il club di viale della Liberazione ha proposto un prestito oneroso a 2 milioni di euro.