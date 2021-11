Inter, dura legge del Tucu: Inzaghi ritrova Mister Doppietta. In otto minuti…

Il focus del Corriere dello Sport sul protagonista principale della vittoria nerazzurra contro l'Udinese

Il battesimo con la maglia dell'Inter era stato da urlo. Poi Joaquin Correa, per diversi motivi, non è riuscito più ad incidere. Ieri due lampi hanno impacchettato i tre punti per i nerazzurri e Inzaghi ha finalmente rivisto il miglior Tucu.

Si legge sul Corriere dello Sport: "Quando a Mister Doppietta vengono i cinque minuti (nel caso di ieri gli otto…), non ce n’è per nessuno. Già, perché, contro l’Udinese, Correa ha segnato due gol nella stessa gara per la quarta volta consecutiva. Nessun altro giocatore, in Serie A, è riuscito a fare lo stesso dallo scorso aprile. Prima dei friulani, a pagare per “la dura legge del Tucu” erano stati Milan e Genoa, quando ancora il giocatore indossava la maglia della Lazio, e poi il Verona, all’esordio assoluto con i nerazzurri. Ulteriore curiosità: l’Udinese era stata la prima vittima da titolare anche ai tempi biancocelesti. Insomma, Inzaghi ha ritrovato il gioiello dell’ultimo mercato estivo, con i 31 milioni - 5 per il prestito, 25 per il riscatto obbligatorio e uno di bonus – investiti per l’acquisto del cartellino. Se ne erano perse le tracce proprio da quella notte al Bentegodi".