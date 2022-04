Inter, meglio Dybala e/o Lukaku per l’attacco? Tutti i pro e i contro

Un sogno pazzesco per l’Inter che verrà. Pazzesco, ma non impossibile. Formare la coppia d’attacco composta da Paulo Dybala e Romelu Lukaku per la prossima stagione . L’Inter vuole provarci sul serio secondo La Gazzetta dello Sport, con i dirigenti già al lavoro per il clamoroso doppio incastro di mercato. Prima però l’Inter dovrà vendere i giocatori in esubero e soprattutto abbassare il monte ingaggi.

Dybala non rinnoverà con la Juventus e dunque sarà libero di firmare con chi preferirà verso la prossima stagione mentre per Lukaku la situazione dipenderà molto dal destino del Chelsea. La certezza è che Big Rom, deluso per la sua stagione di ritorno a Londra, non vede l’ora di tornare a Milano, sponda nerazzurra. E ha già allacciato in prima persona i contatti con la dirigenza per il clamoroso ritorno dopo la cessione estiva da 115 milioni di euro. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i pro e i contro delle due possibili operazioni.