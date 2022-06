Inter-Dybala, addio Sanchez non basta: tutta la verità sulle “convergenze” di Marotta

Tutta la verità sulle "convergenze importanti" di cui ha parlato ieri Beppe Marotta per vedere Paulo Dybala all'Inter

Alessandro Cosattini

Tutta la verità sulle "convergenze importanti" di cui ha parlato ieri Beppe Marotta per vedere Paulo Dybala all'Inter. La svela La Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto sulla situazione della Joya. In scadenza al 30 giugno con la Juventus, l'argentino è ancora in attesa di un nuovo contratto. E la situazione coi nerazzurri di fatto è in stand-by nelle ultime settimane, dopo lo sprint decisivo per Romelu Lukaku. Ecco quanto evidenziato dalla rosea.

Inter in attesa

"Ragioni di Inter e di fantasia e la mente non può non andare a chi sulla fantasia ci ha costruito una carriera. Carriera che oggi è a un bivio imprevisto persino per lo stesso Paulo Dybala, quantomeno per modalità e tempistiche della sua prossima destinazione. L’Inter è sempre lì, attenta e ben visibile negli specchietti dello stesso argentino, che quando si volta vede sempre e (quasi) solo nerazzurro. La conferma sulla situazione della Joya l’ha data proprio l’ad nerazzurro Beppe Marotta.

Le convergenze di Marotta

Le convergenze di cui ha parlato Marotta sono note. Il club deve fare spazio in rosa, per numeri e monte ingaggi. L’attacco è un reparto affollato. Non basta neppure l’addio di Sanchez, situazione che vivrà probabilmente in questa settimana un’accelerazione, visto che i dirigenti interisti hanno in agenda un incontro con l’agente del cileno Felicevich. L’Inter deve fare spazio con un’altra cessione oltre ad Alexis. E l’indiziato non può essere Correa, che ha un ingaggio nettamente inferiore (3 milioni). Per far sì che arrivi Dybala, a partire dovrebbe essere Edin Dzeko. Non per una questione tecnica, ma perché il bosniaco guadagna 5,5 milioni, numeri compatibili con quelli della Joya. Oggi, però, va detto, per Dzeko non ci sono trattative avviate.

A meno che… la convergenza importante non riguardi Lautaro. Non ci sono segnali in tal senso, l’argentino ha manifestato a più riprese la volontà di rimanere. Però gli scenari sono sempre in evoluzione. Smentito in ogni caso l’interesse del Tottenham. A Dybala non resta che… aspettare. E chissà, magari anche guardarsi intorno. L’Inter sa di correre questo rischio. Ma oggi non può fare altrimenti", si legge sulla rosea.