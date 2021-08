LIVE – Inter, Dzeko uscito dal CONI: Edin diretto ora ad Appiano Gentile

Edin Dzeko sarà presto un giocatore dell'Inter. Stavolta, dopo tanti tentativi a vuoto, non ci sono più dubbi

ORE 14.55 - Edin Dzeko è uscito dal Coni, dove ha completato l'iter per l'idoneità sportiva. Ora il giocatore si recherà ad Appiano per conoscere Inzaghi e compagni

ORE 13:52 - Edin Dzeko è arrivato al Coni per l'idoneità sportiva. Poi passaggio ad Appiano per conoscere Inzaghi e compagni

ORE 12:43 - Edin Dzeko sta sostenendo le visite mediche all'Humanitas, poi Coni, firma in sede e poi ad Appiano a conoscere i compagni

ORE 10:30 - Edin Dzeko è arrivato a Ciampino, pronto per prendere il volo che lo porterà, in poco meno di un'ora, a Milano. Inizia il viaggio verso l'Inter.

Edin Dzeko sarà presto un giocatore dell'Inter. Stavolta, dopo tanti tentativi a vuoto, non ci sono dubbi. Il centravanti bosniaco, infatti, partirà alle 10:30 da Roma per arrivare a Milano in aereo.