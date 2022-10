Inter, Dzeko si rifà con gli interessi. Tutto parte da un messaggio in estate…

Edin Dzeko ha messo la firma per ben due volte sulla vittoria dell'Inter a Reggio Emilia. Il bosniaco ha deciso la gara col Sassuolo, regalandosi i gol numero 100 e 101 in Serie A. Traguardo importante e motivo in più per festeggiare i tre punti contro i neroverdi, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport: "Prima di oggi non era stata una stagione scintillante per il bosniaco che era fermo a 2 centri, con altrettanti gol annullati per fuorigioco (a Udine e contro la Roma). Al Mapei Stadium si è rifatto con gli interessi e ha mostrato che, nonostante l’assenza di Lukaku continui, lui può dare una mano importante a una squadra orfana dei gol di Lautaro, a secco da 8 incontri".