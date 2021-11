Inter, Dzeko lascia il ritiro della Bosnia e rientra in Italia. Per De Vrij…

L'attaccante nerazzurro rientrerà oggi a Milano

Nonostante tutti gli sforzi dello staff medico, alla fine Edin Dzeko ha dovuto alzare bandiera bianca e saltare Bosnia-Finlandia. L'attaccante nerazzurro non è riuscito a smaltire in tempo il problema muscolare accusato nel derby e per questo oggi tornerà ad Appiano. Come riporta Gianluca Di Marzio, "Dzeko è già sicuro del suo forfait anche per l'ultima partita del girone contro l'Ucraina, inutile peraltro ai fini della classifica dal momento che la Bosnia occupa il 4° posto nel gruppo D, a quattro lunghezze proprio dalla Finlandia seconda e ormai irraggiungibile".