Inter, è già Dzeko-mania: acquisto azzeccato, Inzaghi e i tifosi se lo godono

Gol, assist e intelligenza tattica: l'attaccante bosniaco ha avuto un impatto immediato con la realtà nerazzurra

Fabio Alampi

Ci ha messo poco Edin Dzeko per entrare nel cuore dei tifosi dell'Inter: l'attaccante bosniaco, arrivato a Milano dopo la dolorosa cessione di Lukaku, ha subito dato dimostrazione delle sue grandi qualità tecniche e della sua intelligenza calcistica, diventando da subito un elemento fondamentale per Simone Inzaghi. E in vista della prossima gara contro la Sampdoria, come scrive Tuttosport, l'ex capitano della Roma sarà l'unica certezza per l'attacco nerazzurro:"E' già Dzeko-mania! L'attaccante dopo aver battezzato il doppio esordio in nerazzurro - amichevole con la Dynamo Kiev e prima gara ufficiale col Genoa - con gol, mercoledì sera ha timbrato il cartellino anche con la sua nazionale, fermando sull'1-1 niente meno che la Francia allo Stade de la Meinau di Strasburgo".

Subito fondamentale

"Chi se lo coccola ora è Simone Inzaghi, passato da avversario a primo alleato. Il tecnico piacentino, per altro, sta incrociando le dita affinché il fisico preservi Dzeko in questa sosta. Come noto i sudamericani torneranno ad Appiano dai loro impegni solamente sabato 11 settembre, di fatto a 24 ore dalla sfida di domenica alle 12.30 a Genova contro la Sampdoria. E' assai probabile che Inzaghi, se non si troverà in condizioni particolari, porti con sé Martinez e Correa al massimo in panchina, preservandoli per mercoledì 15, quando a San Siro arriverà il Real Madrid per la prima di Champions. Con la Samp, quindi, toccherà a Dzeko, magari assistito alle spalle da Sensi. Ma è abbastanza probabile che Inzaghi chieda al suo centravanti-boa un sacrificio, perché sarebbe abbastanza sorprendente se Dzeko non giocasse all'esordio europeo".

Già inserito nel mondo Inter

"Dzeko, da par suo, sta facendo di tutto per farsi volere bene e non soltanto con prestazioni, gol e assist. Il centravanti si sta mostrando molto disponibile con tutti, è sempre sorridente ed è riuscito a legare quasi con l'intero gruppo di lavoro (parla diverse lingue). E i tifosi lo hanno subito abbracciato, camuffando le maglia numero 9 di Lukaku col suo nome. In casa Inter è iniziata la Dzeko-mania".